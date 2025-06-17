Haber Global жестко ответил на кампании против турецко-азербайджанских братских отношений

Турецкий телеканал Haber Global подготовил обширный видеоматериал о грязных кампаниях ряда СМИ, направленных против братских отношений между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, в сюжете отмечаются нападки на братские отношения между Турцией и Азербайджаном под предлогом напряженной ситуации между Израилем и Ираном и с игнорированием фактов и официальных заявлений азербайджанской стороны.

В материале также упоминается открытие Лачынского международного аэропорта 28 мая с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Отмечается, что в этот же период в ряде иностранных изданий были опубликованы дезинформационные статьи против Ильхама Алиева и выдвинуты беспочвенные обвинения в адрес Азербайджана.

Особое внимание в репортаже уделено официальной позиции Азербайджана по вопросу Палестины: "Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты от нового посла Палестины в Азербайджане Ахмеда Метани. Ильхам Алиев также заявил, что они всегда поддерживали справедливые требования Палестины, и что эта поддержка и гуманитарная помощь будут продолжаться".

В материале подчеркивается, что, несмотря на клеветнические кампании в СМИ, дружба и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией остаются непоколебимыми и будут только крепнуть.