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Haber Global жестко ответил на кампании против турецко-азербайджанских братских отношений

Haber Global жестко ответил на кампании против турецко-азербайджанских братских отношений
Внешняя политика
17 июня 2025 г. 15:30
Haber Global жестко ответил на кампании против турецко-азербайджанских братских отношений

Турецкий телеканал Haber Global подготовил обширный видеоматериал о грязных кампаниях ряда СМИ, направленных против братских отношений между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, в сюжете отмечаются нападки на братские отношения между Турцией и Азербайджаном под предлогом напряженной ситуации между Израилем и Ираном и с игнорированием фактов и официальных заявлений азербайджанской стороны.

В материале также упоминается открытие Лачынского международного аэропорта 28 мая с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Отмечается, что в этот же период в ряде иностранных изданий были опубликованы дезинформационные статьи против Ильхама Алиева и выдвинуты беспочвенные обвинения в адрес Азербайджана.

Особое внимание в репортаже уделено официальной позиции Азербайджана по вопросу Палестины: "Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты от нового посла Палестины в Азербайджане Ахмеда Метани. Ильхам Алиев также заявил, что они всегда поддерживали справедливые требования Палестины, и что эта поддержка и гуманитарная помощь будут продолжаться".

В материале подчеркивается, что, несмотря на клеветнические кампании в СМИ, дружба и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией остаются непоколебимыми и будут только крепнуть.

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Версия на английском языке Haber Global's harsh response to those targeting Türkiye-Azerbaijan brotherhood
Версия на азербайджанском языке "Haber Global"dan Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığını hədəfə alanlara sərt cavab

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