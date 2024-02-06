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Haber Global: Строительство Азербайджанского квартала в Кахраманмараше завершится до конца года

Haber Global: Строительство Азербайджанского квартала в Кахраманмараше завершится до конца года Строительство Азербайджанского квартала в турецком городе Кахраманмараше, серьезно пострадавшем в результате разрушительного землетрясения 6 февраля прошлого года, планируется завершить до конца года.
Внешняя политика
6 февраля 2024 г. 15:08
Haber Global: Строительство Азербайджанского квартала в Кахраманмараше завершится до конца года

Строительство Азербайджанского квартала в турецком городе Кахраманмараше, серьезно пострадавшем в результате разрушительного землетрясения 6 февраля прошлого года, планируется завершить до конца года.

Как сообщает Report, об этом говорится в специальном сюжете турецкого телеканала Haber Global, подготовленном к годовщине стихийного бедствия.

В нем говорится, что расположенный на пересечении проспектов Гейдара Алиева и Азербайджана квартал будет готов уже летом. При строительстве особое внимание уделяется сейсмостойкости зданий.

В жилом квартале предусмотрена вся необходимая инфраструктура. Здесь же планируется построить начальную школу имени Гейдара Алиева.

В сюжете отмечается, что, помимо моральной поддержки, Азербайджан оказал материальную помощь Турции на общую сумму порядка 100 млн долларов: "Помощь из Азербайджана пришла через несколько часов после землетрясения, и сегодня мы видим поддержку братской страны в восстановительных работах в зонах бедствия. Один из наиболее пострадавших городов - Кахраманмараш, где повреждено 53 945 зданий. После их сноса строятся новые здания. Среди них и Азербайджанский квартал. Здесь планируется построить здания, рассчитанные на 1323 квартиры, создать 799 рабочих мест”.

Также в сюжете озвучен текст письма с соболезнованиями, направленного президентом Ильхамом Алиевым президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с первой годовщиной землетрясения. Президент Азербайджана заявил, что это бедствие, так же, как и Турцию, глубоко потрясло Азербайджан. Он выразил уверенность в том, что благодаря лидерству Эрдогана и решимости турецкого народа, духу солидарности и твердой воле, могущественное турецкое государство в скором времени преодолеет эти трудности.

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Версия на английском языке Haber Global: Construction of Azerbaijani quarter in Kahramanmaras to be completed by year-end
Версия на азербайджанском языке "Haber Global": “Kahramanmaraşda Azərbaycan məhəlləsinin inşası bu ilin sonunadək başa çatacaq”

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