Haber Global широко осветил заявления президента Азербайджана, озвученные в интервью местным СМИ

В программе с участием экспертов в эфире турецкого телеканала Haber Global были широко освещены заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, озвученные в интервью местным телеканалам.

В программе с участием экспертов в эфире турецкого телеканала Haber Global были широко освещены заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, озвученные в интервью местным телеканалам.

Как сообщает Report , в ходе обсуждений особое внимание было уделено словам азербайджанского лидера о тесном сотрудничестве между Баку и Анкарой, а также о недопустимости террористической угрозы вблизи турецких границ.

Эксперты, придав особое значение заявлению азербайджанского лидера "... на всех других границах Турции также не должно быть места терроризму. Как союзник Турции мы всегда рядом с ней в любой форме, и турецкая сторона знает это", отметили решительную позицию президента Ильхама Алиева относительно ситуации на Ближнем Востоке, в частности Палестине и Сирии.

Докторант Стамбульского университета Гелишим Али Семин отметил, что Турция и Азербайджан играют особую роль в активной деятельности Организации тюркских государств. Турецкий политический эксперт Огузхан Бильгин резко раскритиковал политику официального Тегерана в отношении Азербайджана и Турции.