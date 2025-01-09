Haber Global широко осветил заявления президента Азербайджана, озвученные в интервью местным СМИ

В программе с участием экспертов в эфире турецкого телеканала Haber Global были широко освещены заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, озвученные в интервью местным телеканалам.
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Эксперты, придав особое значение заявлению азербайджанского лидера "... на всех других границах Турции также не должно быть места терроризму. Как союзник Турции мы всегда рядом с ней в любой форме, и турецкая сторона знает это", отметили решительную позицию президента Ильхама Алиева относительно ситуации на Ближнем Востоке, в частности Палестине и Сирии.
Докторант Стамбульского университета Гелишим Али Семин отметил, что Турция и Азербайджан играют особую роль в активной деятельности Организации тюркских государств. Турецкий политический эксперт Огузхан Бильгин резко раскритиковал политику официального Тегерана в отношении Азербайджана и Турции.