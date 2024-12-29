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Haber Global: Решимость президента Азербайджана не оставила России альтернативы

Haber Global: Решимость президента Азербайджана не оставила России альтернативы Решимость президента Азербайджана Ильхама Алиева не оставила России альтернативы.
Внешняя политика
29 декабря 2024 г. 22:25
Haber Global: Решимость президента Азербайджана не оставила России альтернативы

Решимость президента Азербайджана Ильхама Алиева не оставила России альтернативы.

Как сообщает Report, об этом говорится в репортаже, подготовленном турецким телеканалом Haber Global о крушении пассажирского самолета AZAL 25 декабря.

В материале отмечается, что РФ была вынуждена извиниться перед Азербайджаном, а на следующий день президент Ильхам Алиев обозначил справедливые требования азербайджанской стороны.

Сюжет акцентирует внимание на заявлениях президента Ильхама Алиева о том, что российская сторона после инцидента с самолетом не сразу взяла на себя ответственность и даже некоторые круги в РФ выдвигали различные сценарии.

Также подчеркивается, что авиакатастрофу расследует группа из 17 международных экспертов.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили. Согласно первичным оценкам, лайнер был сбит в российском воздушном пространстве.

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Версия на азербайджанском языке "Haber Global": Azərbaycan Prezidentinin qətiyyəti sayəsində Rusiyanın alternativ variantı qalmadı

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