Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет об антитеррористической операции, проводимой азербайджанской армией против незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.
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В материале подчеркивается, что в результате обстрела со стороны армянских вооруженных формирований военнослужащий азербайджанской армии Анар Казымов стал шехидом: "Азербайджанская армия немедленно начала контроперацию".
Также отмечается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно в последний раз предупредил армянскую сторону на фоне призывов к миру, которые озвучивались после победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.
В сюжете констатируется, что антитеррористическая операция проводилась с применением беспилотников Bayraktar TB2: "Разумеется, в условиях нарушения режима прекращения огня проведение Азербайджаном антитеррористической операции было ожидаемым".