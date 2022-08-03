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Haber Global подготовил сюжет об антитеррористической операции Азербайджана

Haber Global подготовил сюжет об антитеррористической операции Азербайджана Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет об антитеррористической операции, проводимой азербайджанской армией против незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий конт
Внешняя политика
3 августа 2022 г. 20:19
Haber Global подготовил сюжет об антитеррористической операции Азербайджана

Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет об антитеррористической операции, проводимой азербайджанской армией против незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Как передает Report, в сюжете показаны опубликованные в СМИ, а также обнародованные Минобороны Азербайджана кадры ударов беспилотника.

В материале подчеркивается, что в результате обстрела со стороны армянских вооруженных формирований военнослужащий азербайджанской армии Анар Казымов стал шехидом: "Азербайджанская армия немедленно начала контроперацию".

Также отмечается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно в последний раз предупредил армянскую сторону на фоне призывов к миру, которые озвучивались после победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

В сюжете констатируется, что антитеррористическая операция проводилась с применением беспилотников Bayraktar TB2: "Разумеется, в условиях нарушения режима прекращения огня проведение Азербайджаном антитеррористической операции было ожидаемым".

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Версия на азербайджанском языке “Haber Global” Azərbaycanın antiterror əməliyyatı barədə süjet hazırlayıb

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