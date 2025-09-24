Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Haber Global подготовил сюжет о встречах Ильхама Алиева в Нью-Йорке

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 13:05
    Haber Global подготовил сюжет о встречах Ильхама Алиева в Нью-Йорке

    Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет о встречах президента Азербайджана Ильхама Алиева в Нью-Йорке в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Как сообщает Report, в видеоматериале отмечается, что особое внимание привлек диалог президента Азербайджана с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

    В материале говорится, что во время встречи президента Ильхама Алиева с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом особо подчеркнуто успешное сотрудничество двух стран в энергетической сфере.

    Далее в сюжете обращается внимание на встречу Ильхама Алиева с президентом Ирака Абдель Латифом Джамалом Рашидом. Отмечается, что на встрече была затронута роль Межправительственной комиссии в развитии отношений между Азербайджаном и Ираком.

    Также сообщается о встречах президента Азербайджана с финским коллегой Александром Стуббом и главой Кении Уильямом Самоэем Руто, а также с Генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе.

    В видеоматериале отмечается, что президент Азербайджана также провел встречи с руководителями крупных экономических и финансовых организаций мира.

    В сюжете также уделено место встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с его армянским коллегой Араратом Мирзояном. Отмечается, что они обменялись мнениями о возможных дальнейших шагах для продвижения мирной повестки двух стран.

    Видео
    "Haber Global" İlham Əliyevin Nyu-Yorkda keçirdiyi görüşlərlə bağlı süjet hazırlayıb
    Видео
    Haber Global prepares feature on Ilham Aliyev's meetings in New York

