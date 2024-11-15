Haber Global подготовил сюжет о реакции Брюсселя на высказывания президента Азербайджана о Франции и Нидерландах

Турецкий телеканала Haber Global подготовил сюжет, посвященный выступлению президента Азербайджана Ильхама Алиева на Саммите малых островных развивающихся государств в Баку и реакции на его выступление в Брюсселе.

Турецкий телеканала Haber Global подготовил сюжет, посвященный выступлению президента Азербайджана Ильхама Алиева на Саммите малых островных развивающихся государств в Баку и реакции Брюсселя на его выступление.

Как сообщает Report, в сюжете отмечается, что президент Азербайджана раскритиковал Францию и Нидерланды, указав на их ответственность за загрязнение окружающей среды на территории малых островных государств, в частности, из-за проводимых там ядерных испытаний.

"Верховный представитель Европейской комиссии по вопросам безопасности и внешней политики Жозеп Боррель выступил в поддержку Франции и Нидерландов, отметив, что страны ЕС являются крупнейшими вкладчиками в климатическое финансирование", - подчеркнуто в эфире Haber Global.

В сюжете также прозвучал комментарий помощника президента Хикмета Гаджиева, ответившего на предвзятое высказывание Ж. Борреля о выступлении азербайджанского лидера.

Представляем видеорепортаж вниманию читателей: