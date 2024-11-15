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Haber Global подготовил сюжет о реакции Брюсселя на высказывания президента Азербайджана о Франции и Нидерландах

Haber Global подготовил сюжет о реакции Брюсселя на высказывания президента Азербайджана о Франции и Нидерландах Турецкий телеканала Haber Global подготовил сюжет, посвященный выступлению президента Азербайджана Ильхама Алиева на Саммите малых островных развивающихся государств в Баку и реакции на его выступление в Брюсселе.
Внешняя политика
15 ноября 2024 г. 16:03
Haber Global подготовил сюжет о реакции Брюсселя на высказывания президента Азербайджана о Франции и Нидерландах

Турецкий телеканала Haber Global подготовил сюжет, посвященный выступлению президента Азербайджана Ильхама Алиева на Саммите малых островных развивающихся государств в Баку и реакции Брюсселя на его выступление.

Как сообщает Report, в сюжете отмечается, что президент Азербайджана раскритиковал Францию и Нидерланды, указав на их ответственность за загрязнение окружающей среды на территории малых островных государств, в частности, из-за проводимых там ядерных испытаний.

"Верховный представитель Европейской комиссии по вопросам безопасности и внешней политики Жозеп Боррель выступил в поддержку Франции и Нидерландов, отметив, что страны ЕС являются крупнейшими вкладчиками в климатическое финансирование", - подчеркнуто в эфире Haber Global.

В сюжете также прозвучал комментарий помощника президента Хикмета Гаджиева, ответившего на предвзятое высказывание Ж. Борреля о выступлении азербайджанского лидера.

Представляем видеорепортаж вниманию читателей:

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Версия на азербайджанском языке “Haber Global”: Azərbaycan Prezidentinin Fransa və Niderlanda göstərdiyi təpki Brüsseldə əks-səda verdi

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