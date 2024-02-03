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Haber Global подготовил сюжет о преследованиях Франции на Корсике

Haber Global подготовил сюжет о преследованиях Франции на Корсике Незаконно задержанные французской полицией двое активистов движения за независимость Корсики - Nazione до сих пор находятся под арестом.
Внешняя политика
3 февраля 2024 г. 16:37
Haber Global подготовил сюжет о преследованиях Франции на Корсике

Незаконно задержанные французской полицией двое активистов движения за независимость Корсики - Nazione до сих пор находятся под арестом.

Как сообщает Report, об этом говорится в сюжете турецкого телеканала Haber Global о ситуации на острове Корсика.

В материале говорится, что оба активиста были задержаны за свои убеждения, их обвиняют в "связях с террористической организацией".

"Члены недавно созданного движения Nazione хотят независимости Корсики. Однако правительство Макрона оказывает на них давление. Двое активистов движения удерживаются в Париже со вторника", - говорится в материале.

Франция говорит о защите прав человека, когда речь идет о других странах, но не придерживаясь ценностей внутри своих границ, отмечается в сюжете.

Несмотря на все сложности, корсиканцы решительно продолжают борьбу за независимость. Созданное на Корсике новое движение Nazione со дня основания консолидировало более 600 активистов. Успех движения с первого дня вызвал гнев французского правительства. Активисты подвергаются арестам, в их дома бесцеремонно врывается полиция, их избивают на глазах у членов семьи, а затем увозят в Париж.

В Nazione заявляют, что не отступят от борьбы и продолжат требовать независимости Корсики. Активисты ожидают приезда министра внутренних дел Франции и готовятся к новым протестам, заявляя о нарушении своих прав и давлении со стороны правительства.

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Версия на азербайджанском языке "Haber Global"da Fransanın Korsikadakı zülmləri barədə süjet yayımlanıb

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