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Haber Global подготовил репортаж о возвращении жителей Зангилана в село Агалы

Haber Global подготовил репортаж о возвращении жителей Зангилана в село Агалы Турецкий канал Haber Global подготовил репортаж о возвращении жителей освобожденного от оккупации села Агалы Зангиланского района.
Внешняя политика
19 июля 2022 г. 18:46
Haber Global подготовил репортаж о возвращении жителей Зангилана в село Агалы

Турецкий канал Haber Global подготовил репортаж о возвращении жителей освобожденного от оккупации села Агалы Зангиланского района.

Как сообщает Report, корреспондент телеканала Эла Сезен рассказала о последней ситуации в Зангилане, где реализуется первый проект “Умная деревня” в освобожденном от армянской оккупации Карабахе.

В сообщении говорится, что в селе Агалы началось размещение граждан. Из 41 семьи в родные края вернулся 201 человек.

На первом этапе процесса, который будет осуществляться в четыре этапа, в селе Агалы планируется переселение более 40 семей.

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Версия на азербайджанском языке "Haber Global" Zəngilanın Ağalı kəndinə sakinlərin qayıdışı ilə bağlı reportaj hazırlayıb

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