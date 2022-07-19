Haber Global подготовил репортаж о возвращении жителей Зангилана в село Агалы

Турецкий канал Haber Global подготовил репортаж о возвращении жителей освобожденного от оккупации села Агалы Зангиланского района.

Турецкий канал Haber Global подготовил репортаж о возвращении жителей освобожденного от оккупации села Агалы Зангиланского района.

Как сообщает Report, корреспондент телеканала Эла Сезен рассказала о последней ситуации в Зангилане, где реализуется первый проект “Умная деревня” в освобожденном от армянской оккупации Карабахе.

В сообщении говорится, что в селе Агалы началось размещение граждан. Из 41 семьи в родные края вернулся 201 человек.

На первом этапе процесса, который будет осуществляться в четыре этапа, в селе Агалы планируется переселение более 40 семей.