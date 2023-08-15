Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах в Шуше

Известный турецкий телеканал Haber Global вновь подготовил репортаж из города Шуша.

Известный турецкий телеканал Haber Global вновь подготовил репортаж из города Шуша.

Как сообщает Report, в репортаже особое внимание уделено зданиям, разрушенным во время армянской оккупации города.

Отмечается, что, несмотря на прошедшие со второй Карабахской войны почти три года, продолжается восстановление и реконструкция освобожденных территорий: ”В настоящее время городу, в котором были разрушены многовековые памятники истории и культуры, возвращается его первоначальный облик".

В репортаже также рассказывается о восстановительных работах, проводимых в мечети Говхар Ага, а также о реконструкции дорожной инфраструктуры в регионе: "Мечеть открыта для поклонения. Кроме того, во многих местах проводятся реставрационные работы. Строятся бутики-отели. Работы ведутся на всех поврежденных исторических зданиях. Все работы реализуются без ущерба для исторического облика города”.

В видеоматериале подчеркивается значение города Шуша не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира.