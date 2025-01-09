Haber Global: Пашинян разгневан отсутствием поддержки России в Карабахской войне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян разгневан тем, что не смог получить поддержку России во Второй Карабахской войне.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян разгневан тем, что не смог получить поддержку России во Второй Карабахской войне.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье турецкого журналиста-исследователя Эмре Озтюрка на платформе Haber Global.

В статье о недавних дипломатических поражениях армянского руководства упоминается решение Еревана разорвать все связи с Москвой на заседании Совета национальной безопасности в декабре 2023 года.

Автор также коснулся вопроса поддержки Николом Пашиняном режима Асада в Сирии.

По словам журналиста, известное своей близостью к Евросоюзу издание EU Reporter ранее писало о многолетней поддержке Арменией Башара Асада в Сирии, что противоречит его проевропейской и прозападной риторике: "Однако со свержением режима Армения стала страной, проигравшей Турции в дипломатическом поле".

Озтюрк обратил внимание также на армяно-иранские отношения, ссылаясь на официальные отчеты США и ЕС. "Армения не выполняет эмбарго, введенное Западом против Тегерана. Представители ЕС считают, что "двойная дипломатия" Армении оказывает негативное влияние на мирный процесс на Южном Кавказе", - говорится в статье.

Основываясь на источники в Брюсселе, турецкий журналист затронул шаги, которые Еревану необходимо предпринять для полной интеграции в Европу.