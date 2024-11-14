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Haber Global осветил выступление президента Азербайджана с критикой в адрес Парижа за загрязнение окружающей среды

Haber Global осветил выступление президента Азербайджана с критикой в адрес Парижа за загрязнение окружающей среды Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет о выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором глава государства резко раскритиковал Францию за серьезное экологическое загрязнение в заморских территориях.
Внешняя политика
14 ноября 2024 г. 23:00
Haber Global осветил выступление президента Азербайджана с критикой в адрес Парижа за загрязнение окружающей среды

Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет о выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором глава государства резко раскритиковал Францию за серьезное экологическое загрязнение в заморских территориях.

Как сообщает Report, в материале отмечается, что на саммите COP29 в Баку президент Ильхам Алиев обвинил Францию в нанесении серьезного ущерба экологии, подчеркнув, что радиационное и химическое загрязнение на Полинезийских островах является результатом французских ядерных испытаний.

Телеканал отметил, что заявление азербайджанского лидера об ответственности Парижа за эти экологические нарушения вызвало широкий резонанс среди международных делегатов.

Haber Global также уделил особое внимание заявлениям главы государства о том, что в колониальный период Франция проводила ядерные испытания и в Алжире, нанося серьезный ущерб экологии и климату. Телеканал сообщил, что президент Азербайджана поднял вопрос о недостаточном осуждении этих действий Франции международным сообществом.

Кроме того, телеканал отметил, что Ильхам Алиев акцентировал внимание на недавних событиях в Новой Каледонии. Глава государства напомнил, что Европа, несмотря на масштаб этого события, не осудила его.

Haber Global также осветил критику главой государства Европейского Союза и его политики двойных стандартов. По словам Ильхама Алиева, высказывания Жозепа Борреля о том, что Европа является "садом", а остальной мир "джунглями", являются примером пренебрежительного отношения к другим странам. Haber Global отметил, что президент Азербайджана призвал ЕС воздерживаться от вмешательства во внутренние дела независимых государств и с уважением относиться к их суверенитету и экологическим проблемам.

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Версия на азербайджанском языке “Haber Global” Azərbaycan Prezidentinin ekoloji çirklənməyə görə Parisi tənqid etdiyi çıxışı işıqlandırıb

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