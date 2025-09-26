Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Haber Global: Ильхам Алиев всегда открыто выражал свою позицию по Палестине

    Внешняя политика
    • 26 сентября, 2025
    • 13:47
    Haber Global: Ильхам Алиев всегда открыто выражал свою позицию по Палестине

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда открыто выражал свою позицию по палестинскому вопросу на всех платформах.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сюжете Haber Global под названием "Кампания по очернению Азербайджана! Баку ответил на необоснованную клевету!".

    Отмечается, что некоторые медиа-структуры, отдавая предпочтение лжи и клевете и игнорируя непоколебимую поддержку Азербайджаном Палестины, вновь прибегли к открытой пропаганде против Баку.

    "Эти вещательные центры распространяли ложную информацию о том, что Азербайджан не будет участвовать в Евровидении, если Израиль не будет представлен на конкурсе. Естественно, это не соответствует действительности. Однако некоторые, распространяя эту ложную информацию, пытались навредить братству Азербайджана и Турции", - говорится в сюжете.

    В материале также обращается внимание на то, что Азербайджан сказал "стоп" провокации, немедленно опровергнув эти заявления.

    "Азербайджан занимает четкую позицию по вопросу создания Палестинского государства, выступая за то, чтобы его столицей стал Восточный Иерусалим. Однако некоторые медиа-структуры игнорируют правду, которую президент Азербайджана Ильхам Алиев доносит до мира с различных платформ", - отметил телеканал.

    В видеоматериале акцентируется внимание на дате начала дезинформационной кампании. "Она пришлась на время, когда президенты Турции и Азербайджана находились с дипломатическим визитом в США. Это не первый случай, когда подобные кампании по очернению имели место, и Азербайджан всегда давал соответствующий ответ", - говорится в сюжете.

