Haber Global: Французское правительство усилило давление на членов движения за независимость Корсики

Французское правительство усилило давление на активистов, добивающихся независимости Корсики.

Как сообщает Report, об этом говорится в сюжете турецкого телеканала Haber Global, посвященном ситуации на Корсике.

В нем говорится, что на острове продолжаются протесты против французского правительства с требованиями о независимости.

"Корсиканцы выдвинули свои требования правительству Макрона, на что Франция заявила, что никакие из них не будут приняты, кроме возможной автономии. При этом учащены случаи арестов и давления на членов движения", - говорится в репортаже.

В материале отмечается, что, несмотря на то что часть корсиканцев выступает за автономию, большинство выражает стремление к полной независимости.

"В сентябре 2023 года в ходе визита на Корсику президент Франции Эммануэль Макрон впервые намекнул на возможность предоставления острову автономии. Корсиканцам дано 6 месяцев на достижение консенсуса и подготовку предложений. Срок этот истекает в марте, в том же месяце ожидается визит на остров министра внутренних дел Франции. Тем не менее, сейчас здесь сложилась напряженная ситуация из-за разногласий между требующими полной независимости корсиканцами и теми, кто согласен на автономию", - говорится в сюжете телеканала.