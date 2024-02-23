Haber Global: Бакинская инициативная группа поддерживает народы, ведущих борьбу против колониализма

Завтра на международной конференции "Деколонизация: Пробуждение Возрождения", организованной Бакинской инициативной группой в Стамбуле, Турция, народы, живущие под французским колониальным правлением, обратятся к миру.

24 февраля в Стамбуле на международной конференции на тему "Деколонизация: Новый ренессанс", которая пройдет при организации Бакинской инициативной группы (БИГ), народы, живущие под французским колониальным правлением, обратятся к мировой общественности.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом говорится в сюжете, посвященному данному событию.

Отмечается, что в конференции ожидается участие 50 делегатов из 13 стран и 4 международных организаций. Представители движений за независимость французских колоний из Новой Каледонии, Французской Полинезии, Французской Гвианы, Мартиники и Гваделупы представят всему миру факты о последствиях колониальной политики Франции.

Участники конференции в интервью телеканалу отметили, что их народы уже более 200 лет живут под французским колониальным господством, и борьба в этом направлении пока не дала результатов.

Они подчеркнули, что Бакинская инициативная группа очень важна с точки зрения донесения своего голоса до мировой общественности.

В сюжете отмечается, что Бакинская инициативная группа поддерживает борьбу за независимость тех, кто живет в условиях колониальной политики.

Напомним, что Бакинская инициативная группа была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджана.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов различных регионов мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.

Отметим, что до сегодняшнего дня БИГ провел шесть международных конференций, посвященных теме деколонизации.