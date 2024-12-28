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Haber Global: Азербайджан показал дипломатическую силу, РФ извинилась за сбитый самолет

Haber Global: Азербайджан показал дипломатическую силу, РФ извинилась за сбитый самолет Благодаря проводимой прозрачной дипломатии Азербайджан добился необходимого результата.
Внешняя политика
28 декабря 2024 г. 21:36
Haber Global: Азербайджан показал дипломатическую силу, РФ извинилась за сбитый самолет

Благодаря проводимой прозрачной дипломатии Азербайджан добился необходимого результата.

Как сообщает Report, такой тезис лег в основу репортажа турецкого телеканала Haber Global.

В материале отмечается, что этим Азербайджан еще раз продемонстрировал свою дипломатическую силу на международной арене.

Подчеркивается, что на фоне решительной позиции президента Ильхама Алиева официальная Москва была вынуждена признать свою ответственность за крушение самолета Azerbaijan Airlines (AZAL).

"Азербайджан получил от России ожидаемые официальные извинения. Как будет развиваться процесс дальше, покажет время", - говорится в репортаже.

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Версия на азербайджанском языке “Haber Global”: Azərbaycan diplomatik gücünü göstərdi, Moskva vurulan təyyarəyə görə üzrxahlıq etdi

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