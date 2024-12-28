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Haber Global: Азербайджан ожидает официальных извинений от России

Haber Global: Азербайджан ожидает официальных извинений от России Азербайджан ожидает официальных извинений от России в связи с крушением пассажирского лайнера авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. 
Внешняя политика
28 декабря 2024 г. 16:04
Haber Global: Азербайджан ожидает официальных извинений от России

Азербайджан ожидает официальных извинений от России в связи с крушением пассажирского лайнера авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Как сообщает Report, об этом говорится в репортаже турецкого телеканала Haber Global.

В материале говорится, что азербайджанская сторона справедливо ожидает наказания виновных в инциденте, приведшем к гибели 38 человек.

"Однако пока российская сторона не предпринимает каких-либо шагов в этом направлении. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких оценок не будет сделано до завершения расследования", - говорится в репортаже.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 человек, выжили - 29.

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Версия на английском языке Haber Global: Azerbaijan expects official apology from Russia over aircraft crash
Версия на азербайджанском языке “Haber Global”: Azərbaycan təyyarə qəzasına görə Rusiyadan rəsmi üzr istənilməsini gözləyir

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