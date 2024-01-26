Haber Global: Азербайджан не закрыл глаза на двойные стандарты Запада

Азербайджан не закрыл глаза на двойные стандарты Запада.

Азербайджан не закрыл глаза на двойные стандарты Запада.

Как сообщает Report, об этом говорится в сюжете, подготовленном телеканалом Haber Global.

В сюжете, комментируя заявление азербайджанской делегации на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 24 января, отмечалось, что на фоне царящей в организации атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии, делегация Азербайджана приняла решение приостановить сотрудничество с ПАСЕ на неопределенный срок.

Свое мнение по этому вопросу выразил глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов: "К сожалению, некоторые предвзятые группы злоупотребляют базовыми принципами ПАСЕ в своих интересах. Политическая коррупция, дискриминация, этническая и религиозная ненависть, двойные стандарты, высокомерие, шовинизм стали преобладающей практикой в ​​ПАСЕ. Никто в мире, в том числе и сидящие в этом зале, не могут говорить с Азербайджаном на языке угроз и шантажа. Никогда еще в истории ПАСЕ эта организация не вела себя столь позорным образом. Перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления".

Отмечается, что Азербайджан является членом ПАСЕ с 2001 года. Однако структура, которая предпринимает шаги, несовместимые с ценностями Совета Европы, не боится проявлять предвзятость и необъективность. Например, эта организация закрывала глаза на 30-летнюю оккупацию Арменией земель Азербайджана, и в отношении правительства этой страны не было введено никаких санкций.

Было подчеркнуто, что, хотя в рамках Ассамблеи и был принят ряд решений в поддержку территориальной целостности Азербайджана, для их реализации не было предпринято никаких шагов.