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Haber Global: Антитеррористические мероприятия в Карабахе были обусловлены рядом факторов

Haber Global: Антитеррористические мероприятия в Карабахе были обусловлены рядом факторов Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет о годовщине антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в Карабахе.
Внешняя политика
19 сентября 2024 г. 13:18
Haber Global: Антитеррористические мероприятия в Карабахе были обусловлены рядом факторов

Турецкий телеканал Haber Global подготовил сюжет о годовщине антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в Карабахе.

Как сообщает Report, в материале отмечается, что этими мероприятиями Азербайджан полностью обеспечил свою территориальную целостность и суверенитет. Также было отмечено, что Парад Победы, состоявшийся в Ханкенди в ноябре прошлого года, вошел в анналы истории как еще одна блестящая демонстрация силы Азербайджана и мощи армии.

Было подчеркнуто, что необходимость антитеррористических мероприятий Азербайджана была обусловлена рядом факторов: "Армения, вопреки требованиям трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, не вывела свои войска из Карабаха, не осуществила демилитаризацию территории. Напротив, армяне в Карабахе обеспечивались оружием. В Карабах перебрасывались военная техника и боеприпасы. Также перед позициями азербайджанской армии возводились фортификационные сооружения. Усилили свою деятельность разведывательно-диверсионные группы. Дороги повторно минировались".

Отмечается, что провокации Армении на этом не заканчивались: "2 сентября 2023 года премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное письмо сепаратистскому режиму по случаю годовщины "декларации независимости Нагорного Карабаха". 9 сентября в Карабахе были проведены так называемые президентские выборы. Это свидетельствовало о том, что Армения готовится к еще более крупным военным провокациям, и обусловило неизбежность шагов по борьбе с терроризмом. Таким образом, 19 сентября начались локальные антитеррористические мероприятия".

Подробности в видеоматериале:

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Версия на английском языке Haber Global: Factors necessitating Azerbaijan's anti-terror operation in Karabakh
Версия на азербайджанском языке "Haber Global": Azərbaycanın antiterror əməliyyatını şərtləndirən faktorlar var idi

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