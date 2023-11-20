Гюнай Эфендиева: В тюркском мире всегда относились к женщинам с уважением и почтением

В тюркском мире еще с древних времен придавали большое значение уважению к женщинам.

В тюркском мире еще с древних времен придавали большое значение уважению к женщинам.

Как передает Report, об этом заявила президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, выступая на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

"Тюркские народы всегда с большим уважением и почтением относились к женщине. История гласит, что в древних тюркских государственных образованиях порою женщины стояли во главе. В качестве примера можно упомянуть Сару Хатун", - отметила Эфендиева.

Эфендиева подчеркнула, что в современном мире женщины продолжают занимать важное место в общественной жизни стран.

"Например, недавно мы выпустили книгу о творчестве знаменитых тюркских поэтесс. Для популяризации тюркской культуры мы перевели эту книгу на многие языки мира", - сказала она.