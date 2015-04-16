Горган. 16 апреля. REPORT.AZ/ Иранская провинция Гюлюстан заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом на встрече с азербайджанскими журналистами заявил заместитель главы иранской провинции Гюлюстан Мухаммед Ибрагими. Он выразил уверенность в том, что сотрудничество будет взаимовыгодным.

По словам М.Ибрагими, провинция сегодня тесно сотрудничает с Казахстаном, Туркменистаном и Россией. Он добавил, что в отношениях с Азербайджаном также будут найдены точки соприкосновения для тесного сотрудничества: "У нас имеется платформа для взаимных инвестиций".

М.Ибрагими также отметил, что для продвижения двусторонних отношений нужно приложить больше усилий со стороны обоих государств: "Мы маленькая провинция большой страны, но имеются большие возможности для сотрудничества в области нефтехимической, легкой, пищевой, бытовой промышленности. Надеемся, что мы станем свидетелями развития отношений в ближайшее время".

После встречи с заместителем главы провинции, азербайджанские журналисты посетили различные промышленные и туристический объекты, а также зону свободной торговли Инджи Бурун (Incheh Borun) с целью ознакомления с экономически потенциалом области. Во время посещения иранские бизнесмены выразили желание и готовность сотрудничать с Азербайджаном.