Гюльшан Пашаева: Азербайджан и Узбекистан вышли на уровень стратегического партнерства

В последние годы азербайджано-узбекские отношения получили значительный импульс развития, на данный момент взаимоотношения между странами вышли на уровень стратегического партнерства.

В последние годы азербайджано-узбекские отношения получили значительный импульс развития, на данный момент взаимоотношения между странами вышли на уровень стратегического партнерства.

Как передает Report, об этом заявила член правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Гюльшан Пашаева в ходе круглого стола, посвященного азербайджано-узбекским отношениям и внеочередным выборам в Узбекистане.

По ее словам, визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан в 2022 году сыграл важную роль в укреплении связей между странами: "Появилось все больше возможностей для сотрудничества".

Г.Аббасова подчеркнула, что две страны поддерживают друг друга на уровне международных организаций.