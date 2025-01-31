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Гюльшан Пашаева: Посредничество Франции не помогло в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта

Гюльшан Пашаева: Посредничество Франции не помогло в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта Хотя Франция и была сопредседателем бывшей Минской группы, ее посредничество не дало никаких результатов.
Внешняя политика
31 января 2025 г. 11:22
Гюльшан Пашаева: Посредничество Франции не помогло в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта

Хотя Франция и была сопредседателем бывшей Минской группы ОБСЕ, ее посредничество не дало никаких результатов.

Как сообщает Report, об этом заявила член правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО), депутат Милли Меджлиса Гульшан Пашаева на первой панельной сессии международного мероприятия на тему "Франция и армяно-азербайджанский конфликт" в Баку.

Она рассказала об исторически позитивных отношениях с официальным Парижем, отметив, что Франция была одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана.

"Дипотношения между двумя странами установлены в 1992 году. Франция, как одна из сопредседателей бывшей Минской группы ОБСЕ, также была привлечена к урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Азербайджан прилагал большие усилия для урегулирования конфликта дипломатическим путем, однако переговоры в период посредничества официального Парижа не дали никаких результатов. В итоге началась Вторая Карабахская война, и Азербайджан восстановил справедливость, освободив свои земли от оккупации", - подчеркнула Пашаева.

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Версия на английском языке Gulshan Pashayeva: France's mediation yielded no results despite being former Minsk Group co-chair
Версия на азербайджанском языке Gülşən Paşayeva: Fransa keçmiş Minsk qrupunun həmsədri olsa da, vasitəçiliyi heç bir nəticə vermədi

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