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Гёкхан Гюлер: Тюркский мир продемонстрировал духовное единство в период освобождения Карабаха

Гёкхан Гюлер: Тюркский мир продемонстрировал духовное единство в период освобождения Карабаха Существует необходимость создания Палаты тюркского мира при Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
3 мая 2025 г. 17:53
Гёкхан Гюлер: Тюркский мир продемонстрировал духовное единство в период освобождения Карабаха

Существует необходимость создания Палаты тюркского мира при Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом заявил член правления Совета прессы Азербайджана Акиф Аширлы на панельной сессии, организованной Управлением коммуникаций Администрации президента Турции по случаю Дня солидарности тюркского мира.

Он отметил, что создание этой структуры важно с точки зрения объединения тюрков Сирии, Южного Азербайджана, Дербента и освещения их проблем.

Заместитель директора Казахстанской Тюркской Академии Асхат Кессикбаэль в своем выступлении рассказал о деятельности учреждения, подчеркнув, что академия способствует совместным исследованиям между научными центрами тюркских государств.

"Хотя тюркские языки принадлежат к одной языковой семье, в период СССР единство письменности было нарушено, поскольку некоторые тюркские государства использовали кириллицу. После обретения независимости возродилась идея общего тюркского алфавита. Наконец, в 2024 году был принят общий тюркский алфавит - это важный шаг в направлении нашего единства", - добавил он.

Специальный советник президента Турецкой Республики Северного Кипра Гёкхан Гюлер поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Между тюркскими государствами ведутся обсуждения, но в реализации планов наблюдается застой. Однако мы видим поддержку Северного Кипра со стороны Азербайджана. Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Университете ADA, еще раз продемонстрировал нам поддержку, и мы очень благодарны за это".

Он выразил надежду на открытие представительства Азербайджана в Северном Кипре: "Азербайджан освободил Карабах от оккупации своими силами. Тюркский мир в тот период продемонстрировал духовное единство. Мы также просим такого духовного единства от тюркских государств в отношении Северного Кипра".

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Версия на азербайджанском языке ФотоGökhan Güler: Türk dünyası Qarabağın azad edildiyi dövrdə böyük bir mənəvi birlik nümayiş etdirdi

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