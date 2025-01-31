Гянджалиев: Франция после Макрона начала открыто демонстрировать антиазербайджанскую позицию

Франция с приходом к власти Эмманюэля Макрона начала открыто демонстрировать антиазербайджанскую позицию, отношения в корне изменились.

Франция с приходом к власти Эмманюэля Макрона начала открыто демонстрировать антиазербайджанскую позицию, отношения в корне изменились.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев на панельной сессии "Роль Франции в армяно-азербайджанском конфликте" в Баку.

Он отметил, что исторически между Францией и Азербайджаном были налажены тесные культурные связи. Например, во времена АДР множество видных представителей азербайджанской интеллигенции получили образование именно во Франции.

"После распада СССР Франция создавала видимость нейтралитета. Однако было очевидно, что Франция оказывает дипломатическую поддержку Армении. Симпатия французских политиков к Армении была очевидна", - сказал он.

Гянджалиев отметил, что после 2003 года отношения между Парижем и Баку начали меняться, так как развитие и укрепление Азербайджана серьезно беспокоило определенные круги во Франции, а армянская диаспора этой страны имеет прямое влияние на элиту.

"После прихода к власти Макрона в 2017 году отношения в корне изменились. Если до Отечественной войны 2020 года Франция тайно поддерживала Армению, после начала открыто демонстрировать антиазербайджанскую позицию", - сказал он.