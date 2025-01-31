О нас

Гянджалиев: Франция после Макрона начала открыто демонстрировать антиазербайджанскую позицию

Гянджалиев: Франция после Макрона начала открыто демонстрировать антиазербайджанскую позицию Франция с приходом к власти Эмманюэля Макрона начала открыто демонстрировать антиазербайджанскую позицию, отношения в корне изменились. 
Внешняя политика
31 января 2025 г. 11:24
Гянджалиев: Франция после Макрона начала открыто демонстрировать антиазербайджанскую позицию

Франция с приходом к власти Эмманюэля Макрона начала открыто демонстрировать антиазербайджанскую позицию, отношения в корне изменились.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев на панельной сессии "Роль Франции в армяно-азербайджанском конфликте" в Баку.

Он отметил, что исторически между Францией и Азербайджаном были налажены тесные культурные связи. Например, во времена АДР множество видных представителей азербайджанской интеллигенции получили образование именно во Франции.

"После распада СССР Франция создавала видимость нейтралитета. Однако было очевидно, что Франция оказывает дипломатическую поддержку Армении. Симпатия французских политиков к Армении была очевидна", - сказал он.

Гянджалиев отметил, что после 2003 года отношения между Парижем и Баку начали меняться, так как развитие и укрепление Азербайджана серьезно беспокоило определенные круги во Франции, а армянская диаспора этой страны имеет прямое влияние на элиту.

"После прихода к власти Макрона в 2017 году отношения в корне изменились. Если до Отечественной войны 2020 года Франция тайно поддерживала Армению, после начала открыто демонстрировать антиазербайджанскую позицию", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tural Gəncəliyev: Makron hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycan-Fransa münasibətləri bir növ süquta uğradı

Экслюзивные новости

ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi