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Из Баку и Гянджи отправлена очередная партия гумпомощи в Украину

Из Баку и Гянджи отправлена очередная партия гумпомощи в Украину "Между Азербайджаном и Украиной существуют долгосрочные дружественные связи. Сегодня гянджинцы отправляют гуманитарную помощь украинскому народу".
Внешняя политика
3 августа 2022 г. 16:39
Из Баку и Гянджи отправлена очередная партия гумпомощи в Украину

В ответ на обращения, поступившие от украинских городов по линии городов-побратимов и городов-партнеров, Баку и Гянджа отправили украинскому народу гуманитарную помощь, состоящую из продуктов питания.

Как сообщает Report, гуманитарный груз, который будет доставлен самолетом в аэропорт Варшавы (Польша), отправлен в 16:30 из Международного аэропорта имени Гейдара Алиева при участии посла Украины в Азербайджане, представителей исполнительных властей городов Баку и Гянджа.

15:39

"Между Азербайджаном и Украиной существуют долгосрочные дружественные связи. Сегодня гянджинцы отправляют гуманитарную помощь украинскому народу".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель главы Исполнительной власти города Гянджа Адиль Тагиев.

Он отметил, что Гянджа имеет связи со многими городами Украины, промышленными предприятиями, культурными центрами: “По этим линиям связи поступили просьбы о помощи. Гянджинцы не могли остаться равнодушными к этому призыву. Поэтому сегодня от имени Гянджи в Украину отправляется 35 тонн гуманитарной помощи, в основном продовольственной”.

Заведующий отделом исполнительной власти города Баку Метин Гусейнов отметил, что сегодня из Баку в очередной раз отправляется гуманитарная помощь украинскому народу. Заявив, что Баку и Киев являются городами побратимами, заведующий отделом подчеркнул, что гуманитарная помощь состоит из более чем 66 тонн нескоропортящихся продуктов питания.

Отметим, что по линии городов-побратимов и городов-партнеров в ответ на обращения от украинских городов Баку и Гянджа направила украинскому народу гуманитарную помощь в виде продовольственных продуктов.

В состав гуманитарной помощи общим весом 101 тонна вошли продукты с долгим сроком хранения (консервы, бобовые, сухие продукты, чай и др.).

Гуманитарный груз, который по воздуху будет доставлен в варшавский аэропорт, вылетит сегодня в 16:30 из Международного аэропорта Гейдар Алиев при участии посла Украины в нашей стране, предстателей ИВ Баку и Гянджи.

Ранее правительство Азербайджанской Республики, а также города Баку и Сумгайыт отправляли в Украину гуманитарную помощь весом 807 тонн, состоящую из лекарственных препаратов, медицинского оборудования, медицинских принадлежностей и расходников, а также продуктов питания и детского питания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ukraynaya növbəti dəfə humanitar yardım göndərib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Ganja sends 35 tons of humanitarian aid to Ukraine

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