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    Гянджа и Тебриз станут городами-побратимами

    Глава ИВ Гянджи Эльмар Валиев посетит Тебриз

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Гянджа и Тебриз станут городами-побратимами.

    Как сообщил Report посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пак Айин, 7 февраля глава исполнительной власти города Гянджа Эльмар Велиев посетит Тебриз.

    В ходе двухдневного визита Э.Велиев встретится с остандаром иранской провинции Восточный Азербайджан Исмаилом Джаббарзаде, а также другими официальными лицами. В ходе встреч ожидается подписание соглашения о том, что города Гянджа и Тебриз станут городами-побратимами.

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