Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Гянджа и Тебриз станут городами-побратимами.

Как сообщил Report посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пак Айин, 7 февраля глава исполнительной власти города Гянджа Эльмар Велиев посетит Тебриз.

В ходе двухдневного визита Э.Велиев встретится с остандаром иранской провинции Восточный Азербайджан Исмаилом Джаббарзаде, а также другими официальными лицами. В ходе встреч ожидается подписание соглашения о том, что города Гянджа и Тебриз станут городами-побратимами.