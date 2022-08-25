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Гянджа и Шымкент планируют подписать документ о сотрудничестве

Гянджа и Шымкент планируют подписать документ о сотрудничестве Планируется подписать документ о сотрудничестве между казахстанским городом Шымкент и Гянджой.
Внешняя политика
25 августа 2022 г. 11:18
Гянджа и Шымкент планируют подписать документ о сотрудничестве

Планируется подписать документ о сотрудничестве между казахстанским городом Шымкент и Гянджой.

Как передает Report, об этом заявил представитель делегации города Шымкент, секретарь маслихата Бахадыр Нарымбетов, выступая на мероприятии в Баку, посвященном туристическому потенциалу Казахстана.

По его словам, в настоящее время ведется работа над данным вопросом.

"Азербайджан и Казахстан - это братские страны, наши народы связывает общая история, культура, религия", - заявил Нарымбетов, добавив, что президенты стран также придают импульс развитию двусторонних отношений.

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Версия на английском языке Ganja, Shymkent to broaden cooperation
Версия на азербайджанском языке Gəncə və Şımkent arasında əməkdaşlıq haqqında sənədi imzalanacaq

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