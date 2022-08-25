Гянджа и Шымкент планируют подписать документ о сотрудничестве

Планируется подписать документ о сотрудничестве между казахстанским городом Шымкент и Гянджой.

Планируется подписать документ о сотрудничестве между казахстанским городом Шымкент и Гянджой.

Как передает Report, об этом заявил представитель делегации города Шымкент, секретарь маслихата Бахадыр Нарымбетов, выступая на мероприятии в Баку, посвященном туристическому потенциалу Казахстана.

По его словам, в настоящее время ведется работа над данным вопросом.

"Азербайджан и Казахстан - это братские страны, наши народы связывает общая история, культура, религия", - заявил Нарымбетов, добавив, что президенты стран также придают импульс развитию двусторонних отношений.