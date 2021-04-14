О нас
Report Georgia
Аудио новости

Гянджа и Одесса станут городами-побратимами

Гянджа и Одесса станут городами-побратимами В сентябре ожидается подписание соглашения об установлении побратимских связей между городами Гянджа и Одесса
Внешняя политика
14 апреля 2021 г. 15:40
Гянджа и Одесса станут городами-побратимами

Подписание соглашения об установлении побратимских связей между городами Гянджа (Азербайджан) и Одесса (Украина) ожидается в сентябре.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе поездки в Гянджу.

По его словам, этот вопрос обсуждался в ходе его нынешнего визита.

Министр также отметил, что ведется работа по налаживанию прямого рейса между этими городами: "Ничто так не сближает, как транспортное сообщение, поэтому мы работаем над налаживанием прямого авиарейса Одесса-Гянджа".

В. Криклий также заявил, что был подписан меморандум о сотрудничестве между Одесским Государственным аграрным университетом и Азербайджанским государственным аграрным университетом.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Азербайджан и Украина проведут заседание экспертов по взаимному признанию дипломов и ученых званий
Азербайджан и Украина проведут заседание экспертов по взаимному признанию дипломов и ученых званий
14 апреля 2021 г. 11:45
В Азербайджане разрешили тренировки еще по трем видам спорта
В Азербайджане разрешили тренировки еще по трем видам спорта
13 апреля 2021 г. 13:15
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
8 апреля 2021 г. 16:01
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
5 апреля 2021 г. 11:11
Президент Азеррейла: Некоторые наши волейболистки продают сладости
Президент "Азеррейл"а: Некоторые наши волейболистки продают сладости
3 апреля 2021 г. 16:18
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
2 апреля 2021 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi