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Гваделупский политик: Франция должна ответить за все жестокие преступления

Гваделупский политик: Франция должна ответить за все жестокие преступления Франция всегда действует с учетом лишь собственных интересов, и для достижения своих целей дает ложные обещания.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 14:20
Гваделупский политик: Франция должна ответить за все жестокие преступления

Франция всегда действует с учетом лишь собственных интересов, и для достижения своих целей дает ложные обещания.

Как сообщает Report, об этом сказала первый вице-президент Международного репарационного движения Гваделупы Викторина Синне на мероприятии на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

"История доказала, что наши народы всегда подвергались дискриминации со стороны Франции. Они называли нас братьями, и затем жестоко убили. Французы эксплуатировали многие народы. Мы страдали не только от рабства, но и от депортации. Потеряли свою независимость, национальную принадлежность, веру. У нас украли все", - сказала она.

Синне выразила надежду на то, что Франция ответит за все преступления, совершенные против других народов.

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Версия на английском языке Guadeloupe politician: France must answer for all its brutal crimes
Версия на азербайджанском языке Qvadelupeli siyasətçi: “Ümid edirik ki, Fransanın törətdiyi cinayətlər tanınacaq”

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