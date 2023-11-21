Гваделупский политик: Франция должна ответить за все жестокие преступления

Франция всегда действует с учетом лишь собственных интересов, и для достижения своих целей дает ложные обещания.

Франция всегда действует с учетом лишь собственных интересов, и для достижения своих целей дает ложные обещания.

Как сообщает Report, об этом сказала первый вице-президент Международного репарационного движения Гваделупы Викторина Синне на мероприятии на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

"История доказала, что наши народы всегда подвергались дискриминации со стороны Франции. Они называли нас братьями, и затем жестоко убили. Французы эксплуатировали многие народы. Мы страдали не только от рабства, но и от депортации. Потеряли свою независимость, национальную принадлежность, веру. У нас украли все", - сказала она.

Синне выразила надежду на то, что Франция ответит за все преступления, совершенные против других народов.