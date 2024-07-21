Гусман: Позиция о необходимости внесения изменений в Конституцию Армении верна и справедлива

Позиция президента Азербайджана Ильхама Алиева по поводу того, что Армения должна внести изменения в Конституцию своей страны верна и справедлива.

Позиция президента Азербайджана Ильхама Алиева по поводу того, что Армения должна внести изменения в свою Конституцию верна и справедлива.

Об этом Report заявил первый заместитель гендиректора российского информационного агентства ТАСС Михаил Гусман в Шуше.

"Как можно заключать мирное соглашение со страной, в Конституции которой есть территориальные притязания к твоей стране?! Это явное противоречие", - заявил он.

Гусман добавил, что видел сообщения, из которых ясно, что "премьер-министр Пашинян уже понимает это, и другое дело, что может быть это не нашло поддержку всего армянского общества, но это дело армянской власти".

"Позиция президента Ильхама Алиева понятная, она абсолютно объективна и соответствует международным реалиям", - заявил Гусман, отметив, что, по его мнению, Армения пойдет на этот шаг.

"Это неминуемо произойдет, рано или поздно. Потому что не может быть в Конституции какой-либо страны территориальных притязаний к другой стране, с которой ты хочешь заключить мир. Это невозможно. Это значит, что не будет мира между Азербайджаном и Арменией, что хуже только для самой Армении.

Армения - проигравшая страна, и более того, намного более слабая, чем Азербайджан во всех отношениях: экономически, политически, не говоря уже о военной составляющей. Это было доказано в ходе 44-дневной войны. И конечно, армянское общество долгое время находилось под негативным идеологическим воздействием, но сейчас мне кажется, все больше и больше протрезвление наступает", - считает первый заместитель гендиректора ТАСС.