Гусман: Очень горжусь нашим президентом Ильхамом Алиевым

Очень горжусь нашим президентом Ильхамом Алиевым. С ним Азербайджан расцвел, а Баку стал городом мирового уровня.

Очень горжусь нашим президентом Ильхамом Алиевым. С ним Азербайджан расцвел, а Баку стал городом мирового уровня.

Об этом российскому бюро Report заявил режиссер театра и кино, телеведущий, актер, общественный и политический деятель Юлий Гусман.

"Когда ушел из жизни Гейдар Алиевич [Алиев], то молодому Ильхаму Гейдаровичу было достаточно морально тяжело, потому что быть сыном великого государственного деятеля и доказать делом, что ты достоин отца, всегда непросто. Я могу долго перечислять все достижения Ильхама Алиева. Он также оказался гениальным военачальником и вернул Карабах. То, что он делал, достойно этих 20 лет. Это были годы титанического труда азербайджанского народа, героических сражений, невероятных побед, экономических и дипломатических", - заявил Гусман.

Он выразил благодарность президенту Азербайджана за его удивительный, титанический и великий труд: "Да здравствует Азербайджан! По-моему, так поет душа каждого азербайджанца".