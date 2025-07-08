Гусман: Новый этап азербайджанской прессы начался с приходом Гейдара Алиева

Гусман: Новый этап азербайджанской прессы начался с приходом Гейдара Алиева

Гейдар Алиев с первых дней своей политической деятельности уделял особое внимание развитию средств массовой информации, созданию открытого и профессионального информационного пространства.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман на конференции "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии СМИ".

По его словам, начало нового этапа в истории азербайджанской прессы было положено в июле 1969 года, когда Гейдар Алиев был избран первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана.

"Помню тот жаркий июльский день, когда впервые услышал имя Гейдара Алиева. Уже через несколько месяцев после его прихода к руководству мы почувствовали дыхание новой жизни, обновление республики. Средства массовой информации стали работать более открыто, профессионально и с большим энтузиазмом", - отметил Гусман.

Он подчеркнул, что в те годы издавались качественные газеты: "Бакинский рабочий", "Коммунист" на азербайджанском и даже на армянском языках, что, по его словам, служит ответом тем, кто говорит о невозможности сосуществования.

"Была и вечерняя газета "Баку", а также много молодежных изданий - все они стали откликом журналистского сообщества на те преобразования, которые инициировал Гейдар Алиев", - отметил он.

Гусман также подчеркнул, что Гейдар Алиев глубоко понимал важность роли прессы в обществе и стремился к тому, чтобы народ и власть понимали друг друга: "Я всегда говорил, что пресса и власть - это как стекло. Оно должно быть прозрачным, не искажать реальность. Гейдар Алиевич добивался именно такой открытости - чтобы народ знал, чего добивается власть, и что она хочет".