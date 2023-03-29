Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный

Гусман: Гейдар Алиевич стал для нас лидером не по названию, а по душе

Report представляет интервью с первым заместителем генерального директора российского информационного агентства ТАСС и бывшим бакинцем Михаилом Гусманом.

⁃ Кто для вас Гейдар Алиевич Алиев?

- Если мы говорим о Гейдаре Алиевиче, об общенациональном лидере Азербайджана, то вот это слово - лидер, больше всего подходит для людей моего поколения, для тех, кто вырос под лидерством этого великого человека.

Это не преувеличение, потому что я помню этот день-14 июля, его избрания первым секретарем ЦК компартии Азербайджана.

Мне тогда было 19 лет, я помню все эти разговоры вокруг. В то время в Азербайджане была масса негативных процессов, люди все видели и понимали, что советская республика нуждается в переменах, но никто, за исключением очень узкого круга людей, не знал, кто конкретно возглавит ее.

Я помню, как уже много лет спустя, в 2001 году Гейдар Алиевич в качестве президента Азербайджана оказал мне великую честь - дал интервью для моей программы.

Он рассказывал, как в бытность главой КГБ Азербайджана его пригласил председатель КГБ СССР Юрий Андропов и сказал, что есть мнение выдвинуть его на высший пост в Азербайджане. Но Г. Алиев отказался, объяснив тем, что не видит себя вне системы силовых органов и не считает готовым к этой роли.

По словам Гейдара Алиевича, спустя несколько дней ему позвонил Андропов и заявил, что он будет вызван к Брежневу, тогдашнему генеральному секретарю ЦК КПСС и первому лицу Советского Союза. "Забудь свои отказы, прими предложение, потому что именно ты можешь возглавить Азербайджан, придать ему совершенно новый облик и начать реформы", - сказал Андропов.

С первых дней руководства Гейдара Алиева Азербайджаном в стране началась новая жизнь. Республика буквально взяла разбег, те темпы и ритмы, с которыми Азербайджан двигался вперед, тогда были не сравнимы ни с одной республикой. Мы гордились, что страна преображается.

⁃ А что вы можете рассказать о последующем этапе его руководства страной в период независимости?

- Когда Гейдар Алиевич возглавил республику в период независимости, она была разоренной, казна была пуста, ситуация в Карабахе, огромное количество беженцев. Гейдар Алиевичу пришлось собирать и соединять страну. Именно Гейдар Алиев - основатель современного Азербайджана, а не просто национальный лидер.

Он передал страну в руки Ильхаму Гейдаровичу уже сформировавшейся, но экономически не столь сильной. Ильхаму Алиеву пришлось на этом фундаменте и по архитектурным конструкциям, которые наметил отец, продолжить начать строительство новой страны. И, как мне кажется, он справился с этим блестяще. Международное признание, величайшая военная победа, реальная, в высшей степени успешная реализация тех заветов, которые оставил Гейдар Алиев своему сыну.

⁃ Расскажите о ваших встречах с общенациональным лидером?

- Я был командиром школьного отряда, нас собрали награждать за активное участие в охране общественного порядка. В то время Гейдар Алиев был заместителем председателя КГБ Азербайджана, и именно он вручил мне почетную грамоту.

Но самая значимая встреча у нас была во время интервью 2001 года. Я тогда показал то благодарственное письмо, врученное мне Гейдаром Алиевичем.

У моего интервью тогда было драматическое продолжение, потому что прошло 2 года, и я напросился опять на интервью, которое было назначено на 22 апреля 2003 года. Накануне Гейдар Алиевич пришел во дворец "Республики" [ныне дворец Гейдара Алиева], где почувствовал себя плохо во время выступления, но все равно закончил свою речь. В конце Гейдар Алиев пожелал всем здоровья, а для него это стало последним публичным выступлением....

Я тогда неотрывно смотрел на экран... Для меня Гейдар Алиевич был очень важной личностью. Масштаб этой личности удивительно многогранный, соединивший в себе все качества, которые необходимы большой политической фигуре. Непреклонная воля, блистательный и глубинный ум, феноменальное аналитическое мышление, какое-то нечеловеческое чутье, умение быть одновременно обаятельным и очаровательным для любого собеседника - такое сочетание качеств у лидера очень редкое.

Масштаб его личности как руководителя огромен, если бы не смена власти в СССР, то Гейдар Алиев стал бы руководителем всей страны и точно не допустил бы ее распада.