Гусев: Азербайджан и Украина определили дальнейшие шаги по углублению партнерства в сфере разминирования

Посол Украины в Баку Юрий Гусев встретился с главой Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Как передает Report, об этом дипломат сообщил на своей странице в социальных сетях.

"Обсуждалось украинско-азербайджанское сотрудничество в области гуманитарного разминирования. Благодарен за поддержку, в том числе за предоставленную машину "Возрождение-П" для гуманитарного разминирования в Украине. Мы совместно определили дальнейшие шаги по углублению нашего партнерства", - написал посол.