Гусев: Азербайджан - это не только стратегический партнер, но и надежный, добрый друг Украины

Азербайджан это не просто стратегический партнер, а надежный и хороший друг Украины.

Азербайджан - это не просто стратегический партнер, а надежный и хороший друг Украины.

Как сообщает Report, об этом новоназначенный посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев заявил в ходе первой пресс-конференции в Баку.

Гусев подчеркнул, что Украина приветствует Азербайджан в качестве страны-хозяйки 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

"Проведение в Азербайджане такого масштабного мероприятия мирового уровня свидетельствует о все возрастающей роли страны в международном сообществе", - сказал он.

Посол также отметил развитие двусторонних экономических отношений между Украиной и Азербайджаном.

"Торговля между Украиной и Азербайджаном в последнее время растет, прежде всего это касается сельхозпродукции", - сказал он.

Гусев также отметил, что украинские и азербайджанские экспортеры заинтересованы в оптимизации и упрощении логистики при поставках товаров.

"С уверенностью могу сказать, что Азербайджан занимает важное место во внешней политике Украины", - сказал он.