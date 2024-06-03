Гусев: Азербайджан - это не только стратегический партнер, но и надежный, добрый друг Украины

Азербайджан - это не просто стратегический партнер, а надежный и хороший друг Украины.
Как сообщает Report, об этом новоназначенный посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев заявил в ходе первой пресс-конференции в Баку.
Гусев подчеркнул, что Украина приветствует Азербайджан в качестве страны-хозяйки 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
"Проведение в Азербайджане такого масштабного мероприятия мирового уровня свидетельствует о все возрастающей роли страны в международном сообществе", - сказал он.
Посол также отметил развитие двусторонних экономических отношений между Украиной и Азербайджаном.
"Торговля между Украиной и Азербайджаном в последнее время растет, прежде всего это касается сельхозпродукции", - сказал он.
Гусев также отметил, что украинские и азербайджанские экспортеры заинтересованы в оптимизации и упрощении логистики при поставках товаров.
"С уверенностью могу сказать, что Азербайджан занимает важное место во внешней политике Украины", - сказал он.