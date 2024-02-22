Фуад Гусейналиев: Франция продолжает создавать дополнительную напряженность на Южном Кавказе

Франция продолжает создавать дополнительную напряженность в регионе Южного Кавказа, необоснованно обвиняя Азербайджан в преступлениях, которые не совершались.

Франция продолжает создавать дополнительную напряженность в регионе Южного Кавказа, необоснованно обвиняя Азербайджан в преступлениях, которые не совершались.

Об этом директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев сказал в эфире телеканала CBC, комментируя недавнее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Становится сложно объяснить высказывания Макрона в вопросе возвращения карабахских армян, потому что даже сама Армения перестала затрагивать эту тему. У многих европейских политиков данная тема перестала присутствовать в повестке дня, но Франция продолжает на всех уровнях создавать дополнительную напряженность в данном регионе", - сказал он.

Гусейналиев подчеркнул, что Францию совершенно не волновала 30-летняя оккупация азербайджанских земель, но при этом она яростно защищает права карабахских армян, обвиняет Азербайджан в непропорциональном применении силы, забывая при этом о том, кто первый начинает стрельбу на границе.

"Мы видим очень однобокую позицию Макрона...Глобальной целью Парижа является укрепление своих позиций на Южном Кавказе. В Азербайджане у них это уже никак не получится, в Грузии тоже мало что получается, остается только Армения, на которую Франция имеет очень большое влияние", - отмечает директор информагентства.

Он также добавил, Франция заинтересована в нарушении стабильности на Кавказе, потому что в случае подписания мирного договора между Баку и Ереваном, Армения не будет нуждаться в дополнительных игроках, которые будут ее защищать.

"Заключение мира с Азербайджаном откроет для Армении новые возможности для налаживания отношений с Турцией, в регион придет мир и Армении фактически не будут нужны дополнительные силы, внешнеполитические игроки, которые будут ее защищать. Поэтому Франция сейчас стремится максимально оттянуть время этого мира", - считает Ф.Гусейналиев.