Гусейн Гусейнов: Успехи и опыт Азербайджана в реализации ЦУР представлены широкой международной общественности в ООН

В рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию ООН была представлена информация о достижениях Азербайджана в реализации Целей устойчивого развития и опыте, основанном на многостороннем сотрудничестве.

В рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию ООН была представлена информация о достижениях Азербайджана в реализации Целей устойчивого развития и опыте, основанном на многостороннем сотрудничестве.

Об этом американскому бюро Report сказал секретарь Национального координационного совета по устойчивому развитию, начальник отдела устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики Гусейн Гусейнов в рамках проходящего в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке форума высокого уровня.

Гусейнов отметил, что внимание международной общественности привлекло заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о ликвидации малярии в Азербайджане, а также результаты экономических реформ, проводимых в стране в последние годы. Кроме того, были упомянуты шаги, предпринятые в направлении экономической диверсификации, и работа, проделанная в области обеспечения достойной занятости.

Г.Гусейнов подчеркнул, что азербайджанская делегация также активно участвовала в тематических обсуждениях:

"На сессии по гендерному равенству также был представлен опыт Азербайджана представителям стран-членов. Была отмечена работа, направленная на расширение прав и возможностей женщин, их вовлечение в экономическую деятельность и предпринимательство, обеспечение доступности финансовых услуг, а также усиление их участия в системе управления, в парламенте и на муниципальных выборах".