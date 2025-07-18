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Гусейн Гусейнов: Успехи и опыт Азербайджана в реализации ЦУР представлены широкой международной общественности в ООН

Гусейн Гусейнов: Успехи и опыт Азербайджана в реализации ЦУР представлены широкой международной общественности в ООН В рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию ООН была представлена информация о достижениях Азербайджана в реализации Целей устойчивого развития и опыте, основанном на многостороннем сотрудничестве.
Внешняя политика
18 июля 2025 г. 19:57
Гусейн Гусейнов: Успехи и опыт Азербайджана в реализации ЦУР представлены широкой международной общественности в ООН

В рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию ООН была представлена информация о достижениях Азербайджана в реализации Целей устойчивого развития и опыте, основанном на многостороннем сотрудничестве.

Об этом американскому бюро Report сказал секретарь Национального координационного совета по устойчивому развитию, начальник отдела устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики Гусейн Гусейнов в рамках проходящего в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке форума высокого уровня.

Гусейнов отметил, что внимание международной общественности привлекло заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о ликвидации малярии в Азербайджане, а также результаты экономических реформ, проводимых в стране в последние годы. Кроме того, были упомянуты шаги, предпринятые в направлении экономической диверсификации, и работа, проделанная в области обеспечения достойной занятости.

Г.Гусейнов подчеркнул, что азербайджанская делегация также активно участвовала в тематических обсуждениях:

"На сессии по гендерному равенству также был представлен опыт Азербайджана представителям стран-членов. Была отмечена работа, направленная на расширение прав и возможностей женщин, их вовлечение в экономическую деятельность и предпринимательство, обеспечение доступности финансовых услуг, а также усиление их участия в системе управления, в парламенте и на муниципальных выборах".

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Версия на английском языке Huseyn Huseynov: Azerbaijan's SDG progress and multilateral experience presented to global audience at UN
Версия на азербайджанском языке Hüseyn Hüseynov: Azərbaycanın DİM-in icrasındakı uğurları və təcrübəsi BMT-də geniş beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim edilib

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