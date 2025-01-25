Гусейн Гусейнов: Надеемся возобновить в этом году прямое авиасообщение между Софией и Баку

14:07 Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов выразил надежду на восстановление в этом году прямого авиасообщения между Софией и Баку.

Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов выразил надежду на восстановление в этом году прямого авиасообщения между Софией и Баку.

Как сообщает Report, об этом он сказал в интервью местному телеканалу NOVA TV.

Дипломат отметил, что Азербайджан является известным туристическим направлением не только в регионе, но и по многим причинам во всем мире:

"У нас 9 из 11 климатических зон, поэтому в стране площадью 86 600 кв. км имеются снежные горы, Каспийское море, субтропические районы, красивая природа. В Азербайджане много религиозных храмов, церквей, мечетей и синагог, что показывает мультикультурность и толерантность нашей страны.

Надеемся возобновить в весенние и летние месяцы прямое авиасообщение между Софией и Баку. Это создаст прекрасную возможность для туристов посетить нашу страну и насладиться азербайджанским гостеприимством".