Гурбангулы Бердымухаммедов поздравил Ильхама Алиева

Мы намерены и далее расширять прошедшие испытание временем политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между нашими странами

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Под Вашим мудрым руководством братский Азербайджан добился значительных успехов в укреплении своей государственности, повышении авторитета на международной арене и улучшении благосостояния народа.

Высоко оценивая нынешний уровень всестороннего сотрудничества Туркменистана с Азербайджаном, хотелось бы особо отметить Ваше личное внимание и огромный вклад в развитие наших традиционно братских и добрососедских отношений.

Мы намерены и далее расширять прошедшие испытание временем политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между нашими странами. Твердо убеждены, что совместными усилиями туркмено-азербайджанские межгосударственные отношения и многоплановое партнерство и впредь будут неуклонно укрепляться на благо наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, а братскому народу Вашей страны – мира, дальнейшего прогресса и процветания".