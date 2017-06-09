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    Гурбангулы Бердымухамедов: Туркмено-азербайджанские отношения будут и впредь развиваться во благо наших народов

    Президент Туркменистана направил президенту Азербайджанской Республики поздравительное письмо

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично имею честь направить Вам и всему дружественному народу Вашей страны сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой.

    За 25 лет, прошедших с момента установления дипломатических отношений, двусторонние дружественные связи и взаимовыгодное партнерство, основанные на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения, получили активное развитие и продолжают неуклонно расти по восходящей линии.

    В настоящее время наши страны успешно сотрудничают не только в двустороннем формате, но также и в рамках международных структур, о чем свидетельствует взаимная поддержка международных инициатив и предложений, выдвигаемых в рамках авторитетных международных организаций.

    Динамично развиваются туркмено-азербайджанские торгово-экономические отношения. Этому в большой степени содействует деятельность Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

    Успешно расширяется и укрепляется сотрудничество в культурной, научной, образовательной сферах, что является важным фактором сближения народов двух государств, укрепления дружбы и взаимопонимания между ними.

    Туркменистан намерен и далее расширять прошедшие испытания временем политические, экономические, духовно-культурные связи между нашими странами. Уверен, что туркмено-азербайджанские отношения будут и впредь развиваться во благо наших народов.

    Уважаемый Ильхам Гейдарович, пользуясь этой приятной возможностью, хочу от всей души пожелать Вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности во имя прогресса и процветания дружественного народа Азербайджана".

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