Гурбангулы Бердымухамедов: Товарооборот между Туркменистаном и Азербайджаном в 2017 году увеличился более чем на 40%

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Товарооборот между Туркменистаном и Азербайджаном за первое полугодие 2017 года увеличился более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство Туркменистана, об этом сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

При этом было отмечено, что имеющиеся обоюдные возможности используются недостаточно, и нынешний уровень торгового партнёрства не отражает реального потенциала двух стран. В этой связи глава государства предложил совместно провести тщательный анализ состояния двусторонних торговых связей и динамики товарооборота.

"В Туркменистане и Азербайджане создана мощная промышленная и аграрная база, современная транспортная инфраструктура, и теперь необходимо выйти на масштабные проекты промышленной кооперации, взаимодействия в сфере услуг и сельскохозяйственном комплексе", - сказал президент Туркменистана.

Далее он добавил, что приоритетными сферами совместной деятельности могли бы стать нефтехимическая, газохимическая и электроэнергетическая отрасли, хорошие перспективы партнёрства видятся в области связи и телекоммуникаций.

Глава государства сказал также о транспортных инициативах в форматах Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция и Туркменистан-Азербайджан-Турция.

"Туркменистан также приветствует проект Баку-Тбилиси-Карс - транспортного коридора, который соединит железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции. По нему проделана большая работа, она уже близка к завершению и будет способствовать развитию торговых отношений в регионе", - отметил Г. Бердымухамедов.