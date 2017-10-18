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    Гурбангулы Бердымухамедов: Расширение туркмено-азербайджанского межгосударственного диалога отвечает интересам двух народов

    Глава Туркменистана направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

    От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично мне доставляет большое удовольствие направить Вам и в Вашем лице всему братскому народу Вашей страны сердечные поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

    Отрадно отметить существующий высокий уровень отношений между Туркменистаном и Азербайджаном, которые постоянно крепнут и развиваются по различным направлениям, включая политическую, торгово-экономическую, социальную, культурно-гуманитарную и другие сферы. Неизменная приверженность наших стран к дальнейшему расширению туркмено-азербайджанского межгосударственного диалога отвечает интересам двух народов.

    Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и больших успехов. Прошу передать мои самые теплые поздравления и наилучшие пожелания мира и благополучия братскому народу Азербайджана".

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