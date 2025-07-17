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Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район

Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район Находящийся с визитом в Азербайджане председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 17 июля прибыл в Физулинский район.
Внешняя политика
17 июля 2025 г. 11:13
Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район

Находящийся с визитом в Азербайджане председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 17 июля прибыл в Физулинский район.

Как сообщает Report, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Гурбангулы Бердымухамедова встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В Физулинском международном аэропорту председателю Халк Маслахаты Туркменистана была предоставлена информация о построенных на освобожденных от оккупации территориях Физулинском, Зангиланском и Лачынском международных аэропортах.

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Версия на английском языке ФотоGurbanguly Berdimuhamedov arrives in Fuzuli district
Версия на азербайджанском языке ФотоQurbanqulu Berdiməhəmmədov Füzuli rayonuna gəlib, Prezident İlham Əliyev qarşılayıb

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