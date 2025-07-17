Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Физулинский район

Находящийся с визитом в Азербайджане председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 17 июля прибыл в Физулинский район.
Как сообщает Report, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Гурбангулы Бердымухамедова встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
В Физулинском международном аэропорту председателю Халк Маслахаты Туркменистана была предоставлена информация о построенных на освобожденных от оккупации территориях Физулинском, Зангиланском и Лачынском международных аэропортах.