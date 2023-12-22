Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!
Примите мои теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения!
Хочу выразить благодарность за Ваш большой вклад и особое внимание, которое Вы уделяете укреплению и развитию двусторонних отношений между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой.
Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях".