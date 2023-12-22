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Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 12:46
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения!

Хочу выразить благодарность за Ваш большой вклад и особое внимание, которое Вы уделяете укреплению и развитию двусторонних отношений между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях".

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Версия на азербайджанском языке Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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