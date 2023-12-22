Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения!

Хочу выразить благодарность за Ваш большой вклад и особое внимание, которое Вы уделяете укреплению и развитию двусторонних отношений между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях".