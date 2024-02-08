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Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с победой на внеочередных президентских выборах.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 21:01
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с победой на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От всей души поздравляю Вас с убедительной победой на президентских выборах в Азербайджанской Республике.

Сегодня Азербайджан - это страна, идущая в ногу со временем и показывающая стремительный рост в экономической и социальной жизни. А это, в свою очередь, в большой степени обусловлено проводимой Вами дальновидной государственной политикой, которая на протяжении многих лет получает широкую поддержку и понимание со стороны народа, о чем также свидетельствуют итоги прошедших выборов.

Мы высоко ценим Ваше искреннее дружеское отношение к Туркменистану. Твердо убежден, что туркмено-азербайджанское сотрудничество будет и впредь развиваться и укрепляться во благо народов двух стран.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в достижении всех намеченных целей на высоком посту, а братскому народу Азербайджана – мира, прогресса и дальнейшего процветания".

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Версия на азербайджанском языке Qurbanqulu Berdiməhəmmədov İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

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