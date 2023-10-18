Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Имею честь направить Вам и братскому народу Азербайджанской Республики сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня восстановления независимости Вашей страны.

Под Вашим руководством Азербайджанская Республика достигла значительных успехов в общественно-политической, экономической и социальной сферах.

Хотелось бы отметить высокий уровень взаимовыгодного туркмено-азербайджанского сотрудничества, сложившегося по различным направлениям. Твердо убежден, что наши отношения будут и впредь развиваться и укрепляться во благо народов двух стран.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей ответственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира, прогресса и дальнейшего процветания".