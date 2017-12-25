Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично имею честь направить Вам искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения!

Под Вашим руководством братский народ Азербайджана достиг значительных успехов в государственном строительстве и больших достижений в различных сферах экономики Вашей страны.

С удовлетворением хотелось бы отметить существующий высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой. Твердо убежден, что двусторонние отношения, основанные на принципах взаимного уважения, доверия и добрососедства, нашими совместными усилиями будут и далее развиваться и укрепляться во благо народов двух стран.

Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам всегда находиться в крепком здравии, быть преисполненным жизненной энергией, личного счастья, а также больших успехов на высшем государственном посту во имя прогресса и процветания всего народа братского Азербайджана".