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    Гурбангулы Бердымухамедов посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

    Почтили также память видного ученого-офтальмолога Зарифы ханум Алиевой, к могиле которой возложили цветы© Azertag.az

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ 8 августа находящийся с официальным визитом в нашей стране президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера, основателя и архитектора современного Азербайджана Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле.

    Как сообщает Report, почтили также память видного ученого-офтальмолога Зарифы ханум Алиевой, к могиле которой возложили цветы.

    Президент Туркменистана затем посетил Аллею шехидов. Здесь в честь высокого гостя был выстроен отряд почетного караула.

    Г.Бердымухамедов также почтил память героев, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к Вечному огню.

    В исполнении отдельного образцового оркестра министерства обороны прозвучали государственные гимны Туркменистана и Азербайджана.

    Ознакомившийся с панорамой столицы Азербайджана президент Туркменистана был проинформирован об истории Аллеи шехидов и проводимых в столице работах по благоустройству. 

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