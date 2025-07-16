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Гурбангулы Бердымухамедов посетил могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

Гурбангулы Бердымухамедов посетил могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения Находящийся с визитом в Азербайджане председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 16 июля посетил Аллею почетного захоронения.
Внешняя политика
16 июля 2025 г. 13:45
Гурбангулы Бердымухамедов посетил могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

Находящийся с визитом в Азербайджане председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 16 июля посетил Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Report, Гурбангулы Бердымухамедов почтил светлую память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Он также почтил память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложил цветы на ее могилу.

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Версия на английском языке ФотоChairman of Halk Maslahaty of Turkmenistan visits tomb of National Leader Heydar Aliyev in Alley of Honors
Версия на азербайджанском языке ФотоQurbanqulu Berdiməhəmmədov Fəxri xiyabanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

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