Гурбангулы Бердымухамедов посетил могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

Находящийся с визитом в Азербайджане председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 16 июля посетил Аллею почетного захоронения.
Как сообщает Report, Гурбангулы Бердымухамедов почтил светлую память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.
Он также почтил память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложил цветы на ее могилу.