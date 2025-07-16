Гурбангулы Бердымухамедов посетил могилу Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

Находящийся с визитом в Азербайджане председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 16 июля посетил Аллею почетного захоронения.

Находящийся с визитом в Азербайджане председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 16 июля посетил Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Report, Гурбангулы Бердымухамедов почтил светлую память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и строителя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Он также почтил память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложил цветы на ее могилу.